Vercelli: minaccia e aggredisce l'ex moglie, arrestato

Mercoledì 15 marzo pomeriggio la polizia di Stato, al termine di un’indagine coordinata dalla Procura della Repubblica di Vercelli, ha posto agli arresti domiciliari un uomo che si è reso responsabile del reato di atti persecutori aggravati (stalking) nei confronti della ex moglie.

La vicenda trae origine dalla denuncia/querela presentata dalla donna esausta per le minacce, le molestie e le aggressioni subite. L’ex marito continuava a pedinarla sotto casa e nelle vicinanze del luogo di lavoro e ad inviare a lei e al suo nuovo compagno numerosi messaggi telefonici dal contenuto minaccioso, tali da provocarle un forte stato di ansia e fondato timore per la sua incolumità e quella dei propri cari. Già durante il matrimonio, iniziato nel 2012, l’uomo aveva assunto nei confronti della donna ripetuti atteggiamenti vessatori, cercando di isolarla dagli amici e familiari. La situazione era poi degenerata dopo la loro separazione avvenuta nel mese di giugno 2021.

Da quel momento l’uomo aveva evidenziato comportamenti sempre più ossessivi ed aggressivi, insultandola ripetutamente con gesti di rabbia incontrollata, anche in presenza dei figli minori; in alcuni degli episodi di violenza l’uomo era arrivato a gettarle i gioielli in un torrente, a tagliare i vestiti della donna o a privarla dell’uso del telefono cellulare. L’ultimo episodio di violenza, che aveva convinto la donna a denunciare i fatti alla polizia, ha visto protagonista l’indagato che, dopo averla attesa sotto casa, l'ha aggredita, prima rompendo il vetro dell’autovettura in uso alla donna, per poi successivamente colpirla con una calcio tale da farle cadere il telefono cellulare che teneva in mano, impossessarsene, il tutto alla presenza dei figli minori che assistevano impauriti alla scena dall’interno dell’auto.

Sulla base delle immediate indagini e degli elementi probatori raccolti dalla Squadra mobile, il pubblico ministero ha richiesto ed ottenuto l’emissione di un’ordinanza cautelare di arresti domiciliari nei confronti dell’uomo, un quarantaduenne nato nella provincia di Varese, ma da anni residente in quella di Vercelli. Mercoledì pomeriggio gli Uomini della seconda sezione Squadra mobile hanno rintracciato l’uomo in un centro della Provincia di Vercelli e hanno dato esecuzione al provvedimento restrittivo.