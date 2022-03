Ucraina, fuga per la salvezza: in 5 a Vercelli con un'unica borsa

L’arrivo dei profughi dall’Ucraina e il moltiplicarsi delle azioni di solidarietà hanno suggerito la nascita di un coordinamento vercellese per rendere più efficiente il supporto. Ne fanno parte 32 tra enti e associazioni impegnati a vario titolo nel sociale. Alla Caritas Diocesana ci sono stati incontri per affrontare i temi più urgenti, come l’individuazione di soluzioni di accoglienza, problematiche del vestiario, dell’alimentazione e l’avvio di un centro informazioni.

Oggi ci soffermiamo in particolare sull’acquisto di medicine da mandare in Ucraina da parte del Gruppo Alpini di Porta Torino, sull’assalto ai discount e sulle iniziative di Borgo Vercelli, Caresanablot, Olcenengo e Villata. Tra le storie che l’attualità ci regala vi proponiamo quella di 5 profughi ospitati senza clamore da due sorelle nella casa della madre.





Approfondimenti sul numero de La Sesia in edicola venerdì 18 marzo