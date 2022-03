In ricordo di Loris Guzzon donato un dissettore epatico al Sant'Andrea

"Loris già sapeva che la sua vita sarebbe stata limitata e ci diceva: “Fate del bene in mio nome”, e così abbiamo deciso di ricordarlo con una donazione al nostro ospedale".

Tra le lacrime, Marilena e Giorgio Guzzon raccontano con queste semplici parole la decisione di acquistare per l’Asl Vercelli un dissettore a ultrasuoni per la chirurgia epatica del valore di quasi 50 mila euro (48.800 per la precisione), allo scopo di tenere viva la memoria del figlio, morto per un tumore a soli 32 anni nell’agosto 2019. "Uno strumento – sottolinea il direttore generale Eva Colombo – di fondamentale importanza per la cura delle patologie del fegato", che sarà destinato alla Struttura complessa di Chirurgia diretta da Vincenzo Adamo.

