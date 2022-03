"Concentrarsi sul quotidiano per curare la nostra mente"

«È il momento del “Quando puoi, fallo”. Non c’è vaccino per uscire da questa situazione e il supporto psicologico non è sufficiente se non è accompagnato da una “autocura” della propria mente, che deve staccare e guardare al presente».

Lo psicologo e “mental coach” Filippo Zizzadoro fa il punto su questo periodo storico, che segna il passaggio da uno scenario di pandemia a uno di guerra e sta mettendo a dura prova la salute mentale di numerose persone.

L'intervista completa sul numero de La Sesia in edicola venerdì 18 marzo