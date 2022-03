Sempre e solo Comi: la Pro batte 1-0 l’Albinoleffe

Sempre e solo Gianmario Comi. Ancora una volta il bomber, numero 10, leader della Pro Vercelli toglie le castagne dal fuoco e risolve la partita per la squadra di Franco Lerda. Il suo solito colpo di testa, in una delle pochissime occasioni avute dai vercellesi, decide il match contro l’Albinoleffe e regala tre punti di importanza vitale che lanciano momentaneamente la squadra al sesto posto solitario in classifica. Decisivo, come a Piacenza, anche Matteo Rizzo che con un intervento clamoroso all’ultimo minuto ha chiuso la porta agli ospiti.

Bene il risultato, bene i tre punti, ma, obiettivamente, male la Pro Vercelli: il primo tempo delle bianche casacche è stato decisamente negativo, probabilmente il peggiore dell’era Lerda, e solo per grazia divina i bianchi sono riusciti a concludere i primi 45 minuti sullo 0-0 con i bergamaschi che hanno colpito un palo, creato due o tre occasioni interessanti e tenuto sempre il pallino del gioco.

Nella ripresa la Pro migliora, anche perché peggio sarebbe stato complicato, e alza il baricentro. Prima Comi prende la mira e poi fa centro con il classico gol da vero attaccante che manda avanti i leoni. Nel finale il forcing ospite porta alla super occasione di Zoma ma Rizzo mette il vestito da Superman e fa festeggiare i suoi. Vittoria, di cortissimo muso, ma quanta fatica…