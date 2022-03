L'ultima impresa di Samantha Profumo: 24 ore in bici contro i tumori

“Voglio dedicare un giorno della mia vita per aiutare chi vuole vivere: e per farlo servono dieci sponsor che sostengano le associazioni a cui sarà devoluto il ricavato della mia iniziativa”.

Con queste parole Samantha Profumo annuncia la sua ultima “pazzia” (come lei stessa l’ha definita) “In sella per la vita”, finalizzata alla raccolta fondi contro i tumori: il 4 e 5 giugno sarà in pista per partecipare all’ottava edizione della “24 ore del Montello”, manifestazione “ultracycling” che si svolge in provincia di Treviso.

Per tagliare questo traguardo in sella alla propria bici, Samantha chiede l’aiuto di 10 sponsor entro il 10 aprile: “La quota richiesta è di 300 euro ciascuno – spiega – che non serviranno a me, visto che io utilizzerò le mie ferie e mi pagherò le spese da sola, ma verranno devoluti all’associazione oncologica pediatrica (Aop) di Vercelli e al Laboratorio di oncologia del Fondo Edo Tempia di Biella” (rappresentate da Franca Francese e Anna Rivetti). I loghi degli sponsor saranno stampati sulla speciale divisa da gara fornita dall’azienda “Marcello Bergamo” e indossata da Samantha Profumo nel corso delle 24 ore della manifestazione sportiva.

“Oltre ai 3 mila euro che mi auguro di raccogliere con la quota "Gold" degli sponsor, tutti potranno sostenere la mia iniziativa attraverso donazioni libere, per le quali è possibile far riferimento agli Iban dei due enti, indicando nella causale ‘In sella con Sami per la vita’”, spiega la ciclista, che nel 2019 ha subito un intervento chirurgico e ha affrontato 16 chemioterapie e 20 radioterapie dopo una diagnosi di tumore al seno.

Iban di Associazione oncologica pediatrica: IT 15 L 02008 10010 0001 0512 5045

Iban del Fondo Edo Tempia: IT 71 G 06090 22300 0000 4061 1675.

Altre forme di sostegno verranno eventualmente proposte dalle aziende che sponsorizzeranno Samantha, e che attualmente sono già tre: “Marcello Bergamo” metterà in vendita il kit gara “a scatola chiusa”, acquistabile contattando la stessa Profumo (347.4005596; samanthaprofumomail.com) o direttamente l’azienda di abbigliamento ciclistico di Castano Pino, che devolverà parte del ricavato all’impresa della ciclista vercellese. La floricoltura “Green House” di Vercelli a metà maggio, in occasione della Festa della mamma, metterà in vendita “Una pianta per la vita”, il cui acquisto contribuirà a finanziare il progetto. La terza azienda, che ha aderito “in diretta” nel corso della presentazione dell’iniziativa, è l’agenzia immobiliare Ruzzante di Vercelli.

All’impresa di Samantha Profumo è anche dedicata la pagina Facebook “In sella per la vita”.