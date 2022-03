Sviluppare la rete commerciale col web: un percorso gratuito

Come sviluppare la propria rete commerciale attraverso i canali web?

La Camera di Commercio Monte Rosa Laghi Alto Piemonte organizza un percorso formativo gratuito dal titolo “Marketing toolbox digitale – strumenti pratici per la tua impresa”. L’iniziativa è articolata in sei laboratori che si svolgeranno online tra i mesi di marzo e maggio 2022: per ogni appuntamento è prevista un’introduzione teorica seguita da esercizi pratici in cui verranno coinvolti i partecipanti. Si parte martedì 22 marzo con il primo incontro dedicato al tema “Brand Positioning: trovare il proprio spazio nella competizione moderna” che si svolgerà dalle 14 alle 15.30.

La settimana successiva si parlerà invece dell’importanza dei contenuti del sito web e dei canali social in ottica Seo, con un focus sull’email marketing: l’appuntamento con il secondo laboratorio è martedì 29 marzo, sempre nella fascia pomeridiana dalle 14 alle 15.30. Docenza e organizzazione dell’iniziativa sono curate dal Servizio Pid - Punto Impresa Digitale della Camera di Commercio nell’ambito di “Eccellenze in Digitale”, progetto promosso da Unioncamere con il supporto di Google.org. Destinatarie del percorso formativo sono le imprese delle province di Biella, Novara, Verbano Cusio Ossola e Vercelli regolarmente iscritte all’Ente camerale.

Per partecipare ai laboratori gratuiti occorre compilare il modulo di adesione online, disponibile dal link pubblicato sul sito camerale wwww.pno.camcom.it dove è possibile scaricare il programma completo del percorso con tutte le date e i temi dei prossimi appuntamenti.