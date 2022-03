Crescentino: in partenza per il rave party con anfetamina e hashish

I carabinieri della Stazione di Crescentino hanno arrestato una giovane per detenzione ai fini di spaccio di stupefacenti.

Tutto è iniziato quando una pattuglia della stazione di Crescentino, mentre transitava sulla zona industriale, ha notato la presenza di un’utilitaria appartata con a bordo quattro giovani. Il conducente del veicolo, accortosi dell’auto dei carabinieri ha tentato di allontanarsi, venendo però subito boccato. I militari hanno identificato due coppie di ragazzi provenienti dalla provincia di Bergamo, già con precedenti per detenzione di stupefacenti, e hanno notato che erano molto agitati, lasciando pensare che potessero nascondere delle sostanze stupefacenti. Accompagnati in caserma sono stati sottoposti a perquisizione personale e tre di loro sono stati trovati in possesso di alcune dosi di hashish e cocaina.

Una delle ragazze aveva addosso sette dosi di amfetamina e alcune di hashish (tutto sequestrato). La 22enne è stata arrestata e portata alla casa circondariale di Vercelli. Gli altri 3 ragazzi sono stati segnalati alla Prefettura quali assuntori di stupefacenti a scopo non terapeutico. I successivi accertamenti hanno permesso di stabilire che il gruppo di bergamaschi era diretto a Torino, nella periferia della città, dove si stava svolgendo un rave party e che a Crescentino, stavano verosimilmente attendendo l’arrivo di altri ragazzi per poi raggiungere il capoluogo regionale.