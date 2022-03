Fusione: l'8 maggio il referendum popolare

Fusione Gattinara-Lenta: l’8 maggio si terrà il referendum popolare. Era il febbraio del 2020 quando per la prima l’allora sindaco della città del Vino, Daniele Baglione, e il suo analogo di Lenta iniziarono a parlare di un sodalizio tra le due città. Una decisione dettata da analogie territoriali, da una fraterna amicizia ma anche da importanti vantaggi: dall’ abbattimento delle tasse per tutti i cittadini alla realizzazione di nuove opere quali piste ciclabili, sotto servizi, sistemazione dei beni culturali oltre ad un rafforzamento del sistema scolastico delle due realtà.

Notevole anche l’introito economico, con contributi statali e regionali quantificabili in oltre 10 milioni di euro (nell’arco di 10 anni). La pandemia di Covid-19 prima e le elezioni amministrative dopo hanno procrastinato l’iter. A Gattinara nel frattempo è stato eletto un nuovo sindaco, Maria Vittoria Casazza. Le amministrazioni comunali dei due paesi dal canto loro però non hanno mai abbandonato l’idea di fondersi in un unico Comune. Dopo il benestare della Provincia di Vercelli, la Regione Piemonte ha dato il via libera ad un referendum popolare. L’8 maggio i cittadini delle due realtà saranno chiamati a votare sul quesito: “Volete l’istituzione di un nuovo comune denominato Gattinara mediante fusione dei comuni di Gattinara e di Lenta in provincia di Vercelli?”.