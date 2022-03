In fuga da Kiev con la figlia di 21 mesi e l'arrivo a Vercelli

"Durante il viaggio, più volte ho chiamato mio marito per dargli un ultimo saluto, convinta che non ce l’avrei fatta": Iryna Kovalchuk ha 36 anni e fino a qualche giorno fa lavorava come infermiera a Kiev. Ha dovuto affrontare da sola il terribile viaggio, con la figlia di 21 mesi, che l’ha condotta in Italia, poiché il marito, lavorando fuori dall’Ucraina, se da un lato è stato risparmiato dal conflitto, dall’altro è rimasto bloccato all’estero e non ha potuto aiutare la propria famiglia.

Approfondimento su La Sesia in edicola da venerdì 11 marzo