Dal 10 marzo tornano le visite ai parenti in ospedale

Da domani, giovedì 10 marzo, i parenti delle persone ricoverate in ospedale potranno tornare a far visita ai degenti.



Un passo in avanti verso la normalità dopo due anni di chiusure: il tempo massimo di permanenza per la visita nei reparti non Covid sarà di 45 minuti al giorno. Per accedere ai reparti, sarà necessario possedere il Green pass rafforzato (terza dose) o semplice ma accompagnato da certificazione che attesti l'esito negativo del test antigenico rapido o molecolare eseguito nelle 48 ore precedenti. Non sono invece previsti limiti per le Rsa.

Dal 10 marzo, inoltre, si potrà "consumare cibi e bevande anche in sale teatrali, da concerto, al cinema, nei locali di intrattenimento e musica dal vivo, in altri locali assimilati e in tutti i luoghi in cui svolgono eventi e competizioni sportive", come recita un emendamento approvato dal Governo.