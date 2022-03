Una pagina online per informazioni contro la violenza di genere

Nella giornata internazionale dei diritti della donna, la Polizia di Stato compie un ulteriore passo di avvicinamento a tutte quelle vittime di violenza affinché prendano consapevolezza dell’importanza di denunciare gli abusi subiti.

Da oggi, 8 marzo, è disponibile online una nuova sezione multilingue sul sito istituzionale dedicata alla violenza di genere. All’interno, suddivisi in 9 spazi tematici, è possibile trovare informazioni utili e consigli per prevenire e contrastare il fenomeno (clicca qui per accedere). L’obiettivo è far sì che le vittime di violenza possano sentirsi guidate nella scelta da compiere, spesso difficile e dolorosa, ma quanto mai necessaria. Nel box è infatti possibile conoscere l’iter per richiedere l’ammonimento del questore nei confronti del maltrattante o avere tutte le informazioni necessarie per poter denunciare senza la paura di subire una vittimizzazione secondaria. L’attenzione è rivolta anche al carnefice. Nella sezione dedicata al Protocollo Zeus viene spiegato come la persona ammonita possa intraprendere un percorso terapeutico per evitare una recidiva dei suoi comportamenti violenti.