"Per la cascina Boschine valutiamo una soluzione condivisa"

Con riferimento alla lettera aperta di docenti, studenti e genitori dell’Istituto Tecnico Agrario di Vercelli pubblicata oggi (leggila qui), l’Amministrazione provinciale tiene a rassicurare gli interessati in ordine all’attenzione che, come sempre, porrà nel valutare eventuali ipotesi che potrebbero determinare modifiche all’attuale offerta formativa.

“Nessuna decisione è stata assunta - dice il consigliere delegato Pier Mauro Andorno - e, anzi, proprio per ascoltare le necessità e le richieste di tutti e comprendere bene le conseguenze delle nostre decisioni, già la settimana scorsa, dopo un confronto con la dirigente scolastica, abbiamo proposto un incontro, che si terrà questo venerdì, utile a elaborare una soluzione condivisa”. “La Provincia - conclude il presidente Eraldo Botta - negli ultimi due anni ha investito in sicurezza e vivibilità degli spazi scolastici più di 11 milioni di euro e nel corso di quest’anno si candida a investirne altri 9,5 milioni. Il tema dell’istruzione e degli spazi in cui questa avviene è centrale nella nostra politica. Per questo siamo e saremo sempre molto cauti nelle valutazioni che riguardano i nostri edifici scolastici”.

L'Amministrazione Provinciale di Vercelli