Giornata della donna: tutte le iniziative dell'Asl Vercelli

“Amati: mettiti al primo posto” è lo slogan scelto dall’Asl di Vercelli per promuovere le iniziative di prevenzione organizzate in occasione della Giornata internazionale della donna 2022.

Martedì 8 marzo è in programma una serie di iniziative gratuite quali visite, incontri informativi a tema e momenti di ascolto specifici contro la violenza di genere. Una giornata che vedrà coinvolti medici, specialisti, ostetriche, psicologi e infermieri a disposizione delle donne, negli ospedali di Vercelli e Borgosesia, oltre che nei consultori delle Case della salute di Vercelli, Gattinara, Varallo e di Santhià; qui è anche in programma una mattinata di incontri divulgativi al mercato cittadino, rivolta in particolare alle donne over 40, con la partecipazione degli infermieri di famiglia.

«Si tratta di attività che abbiamo fortemente voluto e incentivato – dichiarano i direttori generale e sanitario Eva Colombo e Fulvia Milano - in quanto è importante prestare particolare attenzione alla salute della donna nel suo complesso, sia sul piano fisico sia psicologico. Ringraziamo anticipatamente il personale che ha subito colto lo spirito dell’iniziativa, mettendosi a disposizione». Per le varie iniziative non è necessario il pagamento del ticket sanitario. All’ospedale di Vercelli, dalle 14 alle 16, visite ginecologiche e consulenze sulla salute di genere, promozione della salute della donna. Verranno fornite informazioni sui problemi relativi alla salute sessuale e riproduttiva o legata alle fasi maturative. L’accesso è diretto. Medici ginecologi e ostetriche collaboreranno con la struttura di Psicologia favorendo momenti di ascolto e informazione. Al Punto accoglienza, dalle 8 alle 12, attività di informazione e sensibilizzazione su strutture e associazioni vercellesi a supporto delle donne vittime di violenza. Accesso diretto.

Anche all’ospedale di Borgosesia visite ginecologiche gratuite, dalle 13,30 alle 16, previa prenotazione telefonando allo 0163 426282, attivo dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle ore 12. Sono anche previsti incontri con le psicologhe (al piano zero percorso verde, stanze 19, 20 e 21) sempre dalle 13,30 alle 16, con accesso diretto.

Al mercato di Santhià dalle 9 alle 12 incontro con la popolazione promosso dalla Casa della salute: attività di divulgazione con materiale informativo prodotto dal Ministero della Salute circa la prevenzione e la promozione di stili di vita salutari rivolti alla donna con più di 40 anni e attività di informazione relativa all'infermieristica di famiglia e comunità. Partecipano infermieri di famiglia. A Vercelli, Santhià, Gattinara e Varallo, dalle 9 alle 18, visite ginecologiche e pap test nei consultori. Inoltre le ostetriche informeranno sui servizi disponibili nelle sedi dei consultori e promuoveranno il concetto di prevenzione e promozione della salute di genere.