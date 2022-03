Cosa vedere in Piemonte e nel Vercellese: le mete di primavera

L’arrivo del mese di marzo porta con sé anche la tanto attesa primavera e di conseguenza la voglia di tornare alla scoperta del nostro territorio. Una zona, quella di Vercelli e dell’intero Piemonte, spesso sottovalutata dal punto di vista turistico ma che può regalare molte soddisfazioni.



In primavera, si sa, le gite sono un vero e proprio must; trascorrere una giornata o l’intero week-end fuori porta può regalare attimi di tranquillità e spensieratezza senza la fatica di intraprendere viaggi complicati e dispendiosi, sia in termini di risorse che di tempo. Quali sono quindi le mete perfette per la primavera?