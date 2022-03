Carta giovani nazionale: sconti e agevolazioni under 35

Al via la Carta giovani nazionale, l’iniziativa del Dipartimento per le Politiche Giovanili e il Servizio Civile Universale dedicata ai ragazzi tra i 18 e i 35 anni di età. La Carta, disponibile esclusivamente in formato digitale, è uno strumento attraverso cui è possibile usufruire di particolari agevolazioni nell’acquisto o nell’accesso a beni e servizi pubblici e privati dei partner aderenti all’iniziativa.



La Carta Giovani Nazionale, sviluppata all’interno del programma “Giovani 2030”, è un’iniziativa dedicata esclusivamente alle nuove generazioni e pensata per sostenerne il processo di crescita, incentivando la partecipazione ad attività formative, culturali, sportive e ricreative, soprattutto nell’ambito della transizione digitale ed ecologica.



Attraverso la Carta Giovani Nazionale, i giovani d’età compresa tra i 18 e i 35 anni potranno:

accedere a beni e servizi esclusivi sul territorio nazionale, sia in termini di prezzi dedicati che di fruizione agevolata in virtù di specifici accordi con partner privati;

usufruire di agevolazioni, opportunità, incentivi e misure messe in atto da enti pubblici e privati.

Attraverso la Carta Giovani Nazionale, è possibile (per i giovani fino a 30 anni d’età) accedere anche alle agevolazioni e alle offerte che le Carte di altri 36 Paesi europei mettono a disposizione nel circuito di EYCA (European Youth Card Association).

Come si attiva la Carta giovani nazionale

In piena sintonia con la platea a cui è rivolta, la Carta giovani nazionale è una card completamente digitale che si attiva in poche e semplici mosse da qualsiasi smartphone o tablet. Per attivarla è necessario avere installata sul proprio dispositivo mobile l’app dei servizi pubblici “IO”; una volta effettuato l’accesso tramite Spid (o Cie), basterà recarsi nella sezione “Portafoglio” e cliccare su “Aggiungi” e "Sconti, bonus e altre iniziative".



Da quel menù si potrà aggiungere la Carta giovani nazionale al proprio profilo, carta che sarà attiva fino ai 35 anni. I giovani under 30, inoltre, avranno accesso anche a tutte le agevolazioni degli esercenti del gruppo EYCA ovvero della carta giovani europea.



Per attivare le offerte e le agevolazioni previste dalla Carta giovani nazionale, invece, basterà seguire le indicazioni presenti sulla descrizione di ogni azienda aderente. Per i negozi fisici, generalmente, basterà mostrare semplicemente la propria card al momento dell’acquisto di beni e/o servizi; per le piattaforme online o e-commerce potrebbe essere necessario inserire il codice indicato o semplicemente cliccare sul link direttamente dalla app. Per ottenere maggiori informazioni è disponibile il sito internet (clic sul link https://io.italia.it/carta-giovani-nazionale/) legato all’iniziativa.