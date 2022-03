Benefit aziendali 2022: i bonus welfare più richiesti

Il mondo del lavoro, mai come in questi ultimi anni, è in continua evoluzione. Allo stesso modo anche le richieste dei lavoratori, che siano già assunti o alla ricerca di nuove opportunità, stanno prendendo nuove direzioni. Tra queste, sono sempre di più i lavoratori che non si interessano unicamente dello stipendio bensì guardano anche ai benefit messi a disposizione dalle aziende.



"Noi head hunter - racconta Carola Adami, fondatrice di Adami & Associati - abbiamo notato un progressivo aumentare dell'attenzione nei confronti dei benefit, la cui presenza rende molto più appetibile un posto di lavoro agli occhi dei candidati. E non stupisce quindi che sempre più aziende stiano raddoppiando l’impegno verso il welfare, per migliorare l'employer branding come peraltro la talent retention".



Ma quali sono i benefit aziendali più richiesti del 2022? Al primo posto tra le richieste, nonostante non si tratti di un vero e proprio benefit del welfare aziendale, spicca la possibilità di lavorare parzialmente in smart working. "Durante la pandemia - continua Adami - abbiamo conosciuto i vantaggi del lavoro agile e sono molti i professionisti che compiono la scelta della migliore azienda in cui lavorare anche in base a questo fattore".



Lavoro agile a parte, secondo la società di consulenza Forrester, il 79% dei dipendenti spera in un ampliamento dei servizi di welfare da parte della propria azienda. Un dato in linea con una ricerca Censis che vede l’82% dei lavoratori convinti di poter meritare di più. Tra i benefit aziendali più richiesti nel 2022, quindi, oltre allo smart working troviamo al primo posto i premi immediati seguiti dai buoni pasto, i bonus a lungo termine, l’assicurazione medica ed infine la mensa aziendale.



"Offrire una nutrita gamma di benefit ai propri dipendenti - conclude Adami - è una scelta vantaggiosa per qualsiasi tipo di azienda. Così si rende più facile sia l'attrazione di nuovi talenti da assumere, sia la riduzione del tasso di turn over, per mantenere in azienda conoscenze e competenze".