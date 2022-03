Bambini malati oncologici curati a Torino

Missione Ucraina preclusa all'assessore regionale alla Sanità del Piemonte, Luigi Genesio Icardi, risultato positivo al test del Covid19, in vista della partenza, questa mattina, per la Romania, dove un volo speciale della Regione Piemonte andrà a prendere i primi bambini ucraini, malati oncologici, che verranno curati all'ospedale pediatrico Regina Margherita di Torino.

L'assessore si dichiara dispiaciuto per non poter far parte della delegazione piemontese che andrà in soccorso dei bambini ucraini, ma è chiaro che la sicurezza del viaggio vada garantita nel modo più assoluto, tanto più in presenza di pazienti oncologici.