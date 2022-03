Vercelli si mobilita per il popolo ucraino

A Vercelli si è messa in moto la macchina della solidarietà in favore del popolo ucraino.

Istituzioni civili e religiose, associazionismo e volontariato e alcuni commercianti promuovono o sostengono iniziative per fornire accoglienza e aiuti. Dalla raccolta fondi promossa dall’associazione nazionale Alpini, a quella della Croce Rossa, sostenuta da una decina di fioristi vercellesi: in occasione della Festa della donna devolveranno parte dell’incasso, raccogliendo anche offerte. Il Comune invece si è mobilitato per accogliere famiglie ucraine: due al momento i nuclei accolti, uno è già in città, l’arrivo del secondo è previsto per oggi. Anche Arcidiocesi e Caritas eusebiana hanno avviato una raccolta fondi per sostenere l’ospitalità.

Approfondimento sul numero de La Sesia in edicola venerdì 4 marzo