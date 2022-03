Vercelli: nell'Emporio solidale viveri e, in futuro, mobili e vestiti

Entrano e porgono il Green pass alla volontaria.

Si accomodano per aspettare il loro turno, mentre altri scelgono i prodotti. Hanno zaini, carrellini, borse per la spesa, quelle capienti e riutilizzabili. Da quando l’Emporio della solidarietà ha traslocato in via Caduti sul lavoro c’è più spazio. L’area adibita a sala d’attesa è ampia e attrezzata con macchinetta per bevande calde e boule per l’acqua. Ora l’Emporio si sviluppa su una superficie di circa 200 metri quadrati e continua ad essere strutturato come un mini market. Tre corsie, quattro scaffali, più i prodotti sistemati di testa.

