Gruppo Banca di Asti promuove stili di vita sostenibili

“Pedalare, Rinverdire, Migliorare!”.

E’ questo lo slogan della diciottesima edizione di M’illumino di meno, l’iniziativa promossa dalla trasmissione radiofonica Caterpillar e Rai Radio2 con Rai per il Sociale in occasione della giornata del risparmio energetico e degli stili di vista sostenibili, quest’anno prevista l’11 marzo. Anche il Gruppo Banca di Asti (di cui fa parte anche Biverbanca)ha scelto di aderire all’iniziativa con un gesto importante: nella notte tra il 10 e l’11 marzo tutte le insegne delle oltre 200 filiali saranno spente. Tutti i collaboratori del Gruppo riceveranno una copia del decalogo per il risparmio energetico e per uno stile di vita sostenibile ideato da Caterpillar e saranno invitati a una maggiore sensibilità alla tematica del rispetto ambientale, soprattutto nella giornata del’11 marzo: recarsi sul luogo di lavoro a piedi o in bicicletta, utilizzare i mezzi di trasporto pubblico, spegnere le luci dell’ufficio e dei locali non utilizzati e ridurre al minimo la stampa di carta.

L’invito è naturalmente esteso anche ai clienti e tutti gli stakeholder del Gruppo, per contribuire tutti assieme a una radicale transizione degli stili di vita individuali e sociali, a favore dell’ambiente. Già da alcuni anni Banca di Asti ha intrapreso iniziative e comportamenti “green” nei confronti della struttura interna e dei clienti, tra cui la costruzione di filiali a basso impatto energetico, l’installazione di pannelli solari sul tetto della sede centrale e la riduzione della carta attraverso la firma digitale dei documenti oltre all’inserimento di auto elettriche nel parco auto aziendale.