Vercelli: le autorizzazioni Ztl andranno rinnovate entro il 1° aprile

Giovedì 31 marzo scadrà la validità delle autorizzazioni per l’accesso alla Ztl del centro storico di Vercelli.

E’ necessario che entro e non oltre venerdì 1° aprile 2022 i titolari delle autorizzazioni in scadenza provvedano al relativo rinnovo, costituito dal “rinnovo triennale” o dalla “vidimazione annuale”.

Vidimazione annuale

Il titolare dell’autorizzazione deve recarsi agli uffici del Corpo di Polizia Locale, in via Donizetti 16 a Vercelli, aperti al pubblico nei seguenti giorni e orari: lunedì, martedì, giovedì e venerdì dalle ore 9 alle ore 12, mercoledì dalle ore 14 alle ore 16, munito del titolo autorizzativo in originale, di un documento di identità in corso di validità e della richiesta di rinnovo già compilata. Il modello di richiesta è reperibile sul sito internet istituzionale (clicca qui).

Rinnovo triennale

Per il rinnovo triennale dell’autorizzazione, nel caso non siano intervenute variazioni delle condizioni che avevano dato luogo al rilascio di quest’ultima, il richiedente dovrà compilare l’apposito modello scaricabile dal sito internet istituzionale (clicca qui) e presentarlo agli uffici del Corpo di polizia locale con una delle seguenti modalità:

presentandosi di persona all’ufficio Urp del Corpo – via Donizetti 16 – Vercelli, aperto al pubblico nei seguenti giorni e orari: lunedì, martedì, giovedì e venerdì dalle ore 9 alle ore 12, mercoledì dalle ore 14 alle ore 16;

inviandolo tramite PEC all’indirizzo [email protected] ;

; inviandolo per posta ordinaria al Corpo di Polizia Locale – via Donizetti 16 – 13100 Vercelli.

La richiesta dovrà essere corredata da una marca da bollo da 16 euro (da applicare a cura dell’ufficio sull’autorizzazione), all’attestazione dell’avvenuto pagamento delle spese di istruttoria pari a 5 euro da versarsi presso la Tesoreria Comunale –Banca di Asti/Biverbanca – via S. Cristoforo 7/9 – IBAN IT82A0608510316000052666620 (indicando nella causale di versamento: spese istruttoria pratica Ztl) e dalla fotocopia di un documento di identità del richiedente.



L’autorizzazione dovrà poi essere ritirata direttamente negli uffici del Corpo; qualora il richiedente desiderasse riceverla al proprio indirizzo di residenza o domicilio, le spese postali saranno a suo carico. Qualora fossero intervenute variazioni sostanziali delle condizioni che avevano legittimato il rilascio dell’autorizzazione originaria, dovrà essere richiesto il rilascio di una autorizzazione ex novo.