Provincia di Vercelli: incontro con Regione e Comune sui temi ambientali

La Provincia di Vercelli e la Regione Piemonte unite per la protezione del territorio in materia ambientale.

Questo il tema centrale del recente incontro tra il consigliere provinciale con delega all’ambiente Gian Mario Morello, l’Assessore regionale all’ambiente Matteo Marnati e il consigliere regionale Alessandro Stecco, alla presenza anche degli assessori comunali di Vercelli Patrizia Evangelisti e Gian Carlo Locarni. Al tavolo di confronto si è parlato di lotta contro l’abbandono di rifiuti quali, su tutti, la plastica, delle problematiche relative a nuovi insediamenti, anche in zone limitrofe, come il termovalorizzatore di Cavaglià, delle varie attività estrattive e delle iniziative che meritano l'attenzione della Provincia prima di diventare una problematica ambientale per territorio vercellese.

“Siamo molto attenti - commenta Morello - alla politica ambientale del nostro territorio e delle zone a noi vicine. Le ricadute delle scelte delle zone confinanti ricadono infatti inevitabilmente anche su di noi. Sul progetto del termovalorizzatore di Cavaglià non possiamo intervenire direttamente ma auspichiamo vivamente che gli enti preposti avviino al più presto una consultazione pubblica a riguardo”. Attenzione da parte di Morello anche sulle attività estrattive, con cui conclude: “Osserviamo con prudenza questo particolare momento di fermento del mercato immobiliare, in forte espansione grazie agli ecobonus. Tuttavia alcuni aspetti quali, ad esempio, le misure compensative vanno analizzate con particolare attenzione”.