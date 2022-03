Piemonte, contagi: incidenza in calo per la sesta settimana consecutiva

Nei primi due giorni di disponibilità del vaccino, sono state somministrate in Piemonte 353 dosi di Novavax. Le preadesioni sono 1.860 circa.

Lo fa sapere la Regione, che comunica: "Nella settimana dal 21 al 27 febbraio l’incidenza regionale (ovvero l’incremento settimanale di nuovi casi di Covid per 100.000 abitanti) è di 321.1, in diminuzione (- 25,2%) rispetto ai 429.5 della scorsa settimana. Si consolida dunque per la sesta settimana consecutiva il calo dell'incidenza, in linea con quanto accade nel resto del Paese ed in Europa". L’incidenza della fascia di età 19-24 anni scende a 294.8 con una diminuzione del 9,1% rispetto alla settimana precedente. Nella fascia 25-44 anni l'incidenza è di 397.8 (-23,3%). Tra i 45 ed i 59 anni si attesta a 307 (-22.7%). Nella fascia 60-69 anni l’incidenza è 211.4 (-25,7%), con il calo più consistente. Tra i 70-79 anni l’incidenza è invece di 220.7 (-9,7%). Nella fascia over 80 l'incidenza è 240.9 (-25,2%).

In età scolastica, nel periodo dal 21 al 27 febbraio, l’incidenza è in diminuzione per la quinta settimana consecutiva: si conferma la tendenza in atto. Nella fascia 0-2 anni, l’incidenza è di 313.1 (-39,1%). La fascia di età 3-5 anni registra un’incidenza di 422.9 (- 45,6%), con il calo più consistente. Nella fascia tra i 6 ed 10 anni, l'incidenza è 596.3 (-36,5%). Nella fascia 11-13 anni, l’incidenza è 563.7 (- 27,7%). Nella fascia tra i 14 ed i 18 anni, l’incidenza è 326.9 (-33,1%).