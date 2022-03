Vercelli: sorpreso a rubare denaro e oggetti di valore in palestra

Frugava nei borsoni lasciati incustoditi in palestra e si appropriava del denaro all’interno dei portafogli e di altri oggetti di valore delle vittime. Arrestato un vercellese di 28 anni.

La settimana scorsa la polizia di Stato ha arrestato in flagranza un uomo per il reato di furto aggravato. "Le indagini sono iniziate in seguito ad una serie di furti aggravati, consumati all’interno degli spogliatoi maschili di una nota palestra cittadina - spiegano dalla Questura - Nello specifico più utenti si erano lamentati ed avevano denunciato il furto, all’interno dei loro borsoni, lasciati incustoditi all’interno dello spogliatoio della palestra, di soldi ed altri effetti personali".

La Squadra mobile ha iniziato un'indagine che ha portato all’identificazione di un uomo che, da giugno 2020, si era reso responsabile di svariati furti. Il ladro, dopo essersi accertato che non vi fosse nessuno nelle vicinanze, agiva indisturbato saccheggiando i borsoni dei frequentatori della palestra. Gli agenti della Squadra mobile hanno predisposto un servizio che ha portato al suo arresto in flagranza di reato: è stato sottoposto agli arresti domiciliari in attesa dell’udienza di convalida, dopo la quale il giudice per le indagini preliminari ha convalidato l’arresto e disposto a carico del ventottenne vercellese la misura cautelare dell’obbligo di firma.