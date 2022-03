Già rientrata a casa Federica Isola

La medaglia di bronzo di spada femminile a squadre ai Giochi di Pechino 2020 Federica Isola è tornata a casa. Chicca è infatti appena atterrata all'aeroporto di Malpensa insieme alle compagne di squadra Rossella Fiamingo, Giulia Rizzi e Alberta Santuccio, che - insieme al maestro della Nazionale e della AS Pro Vercelli Massimo Zenga Germano - come da decisione della FIS si erano ritirate ieri dalla prova di Coppa del Mondo di spada femminile in corso di svolgimento a Sochi, in Russia. Da lì, dopo uno scalo a Mosca, il volo ha portato in Italia la delegazione azzurra, in questo drammatico momento di guerra e crisi internazionale.