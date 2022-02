Vercellese: stanziati 1,5 milioni di euro per le Politiche sociali

La Regione Piemonte ha approvato il riparto del Fondo nazionale per le Politiche sociali relativo al 2021, con cui vengono finanziati quattro enti gestori della Provincia di Vercelli per un totale di oltre 1,5 milioni di euro.

“Metà delle risorse - ha spiegato l’assessore regionale al Welfare Chiara Caucino - dovranno essere usate per azioni a favore delle famiglie e dei minori in situazione di vulnerabilità e contemporaneamente andremo a finanziare un programma per la prevenzione dell'allontanamento dei minori dalle famiglie, destinandone una parte alle dimissioni protette e alla supervisione degli operatori sociali”.

“Il Fondo regionale per la gestione del sistema integrato degli interventi e servizi sociali - ha commentato il presidente della commissione Sanità della Regione Piemonte, il vercellese Alessandro Stecco - finanzierà i Comuni convenzionati ex Ussl 45 a Vercelli, il Consorzio Intercomunale per la Gestione dei Servizi di Assistenza Sociale Cisas di Santhià, il Consorzio per l'Attività Socio-Assistenziale Casa di Gattinara e l’Unione Montana dei Comuni della Valsesia. Ai Comuni afferenti a Vercelli arriveranno 525.687 euro, 369.667 euro saranno garantiti a quelli che gravitano su Santhià mentre 456.396 euro e 467.287 euro arriveranno rispettivamente a Gattinara e alla Valsesia con i loro assistiti”. “Condivido la scelta dell’assessorato al Welfare, che ha la delega ai bambini - ha concluso Stecco - Investire oggi su famiglie, bambini e adolescenti significa tendere una mano laddove ve ne sia bisogno: puntellando una fragilità odierna costruiamo una forza domani“.