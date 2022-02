Cigliano: scontro frontale tra auto e furgone, due persone ferite

Scontro frontale tra un furgone e un'auto sulla strada tra Cigliano e Borgo D'Ale.

Intorno alle 15 di oggi, martedì 22 febbraio, la squadra di vigili del fuoco del distaccamento permanentemente di Livorno Ferraris è intervenuta sulla Sp593 per un incidente stradale che ha visto coinvolta una Fiat Panda e un furgone di un corriere espresso in uno scontro frontale. Nell'impatto l'automobile si è capovolta: sono rimaste ferite 2 persone, che sono state trasportate in codice giallo al Pronto soccorso di Vercelli dai sanitari del 118. I vigili del fuoco hanno messo in sicurezza i veicoli coinvolti nell'incidente. Sono intervenuti anche i carabinieri di Cigliano e tre ambulanze, di cui una medicalizzata.