Vercelli: fermati con merce rubata nascosta nel bagagliaio

La polizia di Vercelli ha denunciato a piede libero due cittadini di origine romena per ricettazione.

"Gli operatori della Squadra volante hanno intensificato l’attività di controllo del territorio svolta nell’area commerciale della città, luogo in cui nel fine settimana si determina un considerevole aumento di persone dovuto alla numerosa presenza di negozi e ristoranti", spiegano dalla Questura. Nel primo pomeriggio di sabato 19 febbraio, i poliziotti hanno da subito notato gli occupanti di un’auto che si aggiravano in modo sospetto nelle vicinanze degli esercizi commerciali che, alla vista della pattuglia, hanno tentato di allontanarsi frettolosamente dal luogo per sottrarsi al controlli.

Gli operatori, insospettiti, hanno quindi deciso di sottoporre a controllo l’auto e gli occupanti. Gli stessi, residenti fuori provincia, si sono mostrati sin da subito nervosi e poco collaborativi e non hanno saputo dare spiegazioni relative alla loro presenza in città. All’interno del veicolo, nascosti nel bagagliaio, sono stati trovati generi alimentari e prodotti per la cura della persona, per un valore di diverse centinaia di euro, di cui gli occupanti non hanno saputo giustificare la provenienza. Dagli accertamenti svolti gli agenti hanno inoltre appurato che a carico dei fermati risultavano numerosi precedenti per reati contro il patrimonio commessi proprio in danno di supermercati e diversi centri commerciali.