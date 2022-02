Vercellese: 54 Comuni insieme per "Borghi delle vie d'acqua"

Si è costituita sabato 19 febbraio l’Area Territoriale Borghi delle Vie d’Acqua: 54 comuni del Vercellese, con una popolazione complessiva di 80 mila abitanti, hanno unito le forze per la valorizzazione turistica del territorio compreso tra la Valsesia, il Canavese e il Monferrato e la partecipazione associata ai bandi per accedere ai fondi comunitari, ai fondi istituzionali pubblici o a quelli erogati da privati.

"Solo facendo squadra si possono raggiungere obiettivi e risultati che, singolarmente sarebbero fuori portata - spiega Davide Gilardino, sindaco di Ronsecco e uno dei principali promotori dell'iniziativa - Ogni Comune stanzierà dal 2022 al 2027, 1 euro ad abitante (complessivamente l’Associazione avrà a disposizione, solamente da risorse proprie, 500.000 euro che, speriamo siano incrementi sin dai prossimi mesi da altri enti pubblici e privati). Queste risorse serviranno per costituire un ufficio bandi Pnrr-Europa-Regione e per predisporre un progetto integrato di marketing territoriale, che incentivi una visione sinergica delle azioni di ogni Comune associato".

Prosegue Gilardino: "È nostra intenzione lavorare sin da subito alla predisposizione di un programma coordinato di eventi, manifestazioni ed iniziative ed alla realizzazione di una cartellonistica turistica sulla viabilità provinciale, oltre alla creazione e gestione unitaria di piattaforme digitali integrate a siti e pagine social, per favorire lo sviluppo di start-up innovative e di spin-off di ricerca in grado di trasmettere un beneficio diretto e concreto a tutti i Comuni. Siamo già al lavoro sul primo bando, che vedrà la nostra candidatura entro il 31 marzo, relativo alla “rigenerazione urbana” delle nostre comunità, candidando progetti, coordinati sul territorio, per 25 milioni di euro".