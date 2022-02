Industria del riso: "Materie prime, aumento dei costi fino al 60%"

Aumentano i costi di produzione per le aziende agricole: la materia prima nazionale, nel giro di un anno, ha avuto incrementi tra il 30 e il 60%. Ma non solo. Per l'industria l’energia, il packaging e i trasporti pesano sempre di più: è quanto emerge da un’analisi dell’Associazione industrie risiere italiane (Airi).

Così oggi la filiera del riso italiano si trova ad affrontare dei problemi e a fare sforzi per contenere le ricadute degli aumenti di prezzo: “Tutti i costi produttivi – spiegano da Airi - sono fortemente aumentati, il gasolio per autotrazione del 30% e i costi di energia, petrolio e metano sono alle stelle con aumenti dal 100 al 150 %. Poi i costi per gli imballaggi e il packaging sono in crescita fino al 60%, anche per far fronte ai nuovi requisiti di materia ambientale e nel settore del cartone ondulato si sono registrati aumenti nell’ordine del 30%”.

Dall’analisi di Airi emerge anche che il costo del legname ha causato un incremento del prezzo dei bancali sino al 100% rispetto all’anno scorso ed è aumentato il prezzo del risone.

“Ma nonostante le evidenti difficoltà – proseguono da Airi - peraltro comuni anche ad altri settori, l’industria del riso guarda positivamente al futuro. I consumi in Italia e nell’Unione Europea sono aumentati negli ultimi dieci anni rispettivamente del 20% e del 10%; ciò significa che sul mercato, c’è sempre più spazio per il riso italiano, che viene apprezzato anche in tutto il resto del mondo per la sua qualità”.