Pec gratuita per privati: ecco come ottenerla

Esiste una casella Pec (Posta elettronica certificata) gratuita per i privati? La risposta è sì ed è attivabile semplicemente tramite Spid, il Sistema pubblico d’identità digitale utilizzato anche per accedere a servizi di Inps, Agenzia delle Entrate, ecc…

Ad offrire la prima casella pec gratuita in ricezione è Namirial, società informatica nata nel 2000 e il cui focus è la trasformazione digitale del mondo business e ora anche di quelli dei privati. Il servizio di casella Pec gratuita si chiama SpidMail e, come intuibile dal nome, è sottoscrivibile esclusivamente mediante Spid; quest’ultimo non è necessario che sia fornito dall’azienda stessa bensì da un qualunque provider come ad esempio quello di Poste Italiane.

Una volta effettuato il primo accesso, anche tutti gli accessi successivi avverranno tramite Spid così da rendere veloce, sicuro e fruibile senza problemi a tutti i cittadini uno strumento importante come quello della posta elettronica certificata. La Pec, infatti, consente di inviare e ricevere comunicazioni e documenti importanti tramite qualsiasi dispositivo connesso a Internet, con lo stesso valore legale della classica raccomandata con ricevuta di ritorno.

Tra le pratiche gestibili attraverso la Pec, i cittadini potranno:

gestire la comunicazione con il proprio Comune o con la Pubblica Amministrazione centrale;

dialogare in via ufficiale con il proprio condominio;

disdire utenze di fornitura servizi o polizze assicurative;

ricevere la busta paga su un canale certificato;

inviare la domanda di iscrizione per partecipare a un concorso pubblico;

comunicare con la Banca e chiudere un conto corrente.

La casella di posta elettronica certificata è pensata per velocizzare tutte le pratiche burocratiche che richiedono la stampa di decine di documenti e il conseguente invio di raccomandate. Azioni che, oltre ad essere molto più costose, risultano anche più dispendiose in termini di tempo.

Attivare la casella Pec è molto semplice. Una volta entrati nel sito ufficiale Namirial, basterà cercare il servizio SpidMail e seguire passo passo le indicazioni. Il servizio, come anticipato, è completamente gratuito in ricezione e prevede un costo di 0,60 euro + Iva per gli invii “certificati”.