Obiettivo: calmierare il costo delle utenze

Il presidente di Atc Piemonte Nord, Marco Marchioni, è stato ospite negli studi di Vco Azzurra Tv per registrare la puntata della trasmissione di approfondimento “Il sasso nello stagno” condotta dal giornalista Maurizio De Paoli e dedicata all’emergenza abitativa. Per il numero uno dell’Agenzia territoriale per la casa è stata l’occasione per fare il punto sugli alloggi popolari. L’ente ne gestisce 10.350 nel quadrante delle province di Vco, Novara, Biella e Vercelli (oltre a 4.500 garage e 119 tra negozi, studi e uffici) e in calendario ci sono investimenti significativi per svariati milioni di euro provenienti dai fondi europei del Pnrr, dai bonus governativi e dagli stanziamenti regionali. Saranno utilizzati per riqualificare il patrimonio immobiliare e consegnare agli inquilini appartamenti più gradevoli e integrati con il circondario; in tempi di caro bollette e di crisi economica un proposito di Marchioni è infatti quello di calmierare per quanto possibile i costi delle utenze.