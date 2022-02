Vercelli: da marzo vaccinazioni solo al sabato alla Piastra

Vaccinazioni anti Covid: da marzo alla Piastra di Vercelli e all’ospedale di Borgosesia si faranno solo il sabato.

Superata la fase più intensa della campagna, ci sono novità in vista per le attività dei centri vaccinali di Vercelli e Borgosesia. A marzo chiuderà il centro vaccinale di Via Sesone a Borgosesia mentre sarà aperto un ambulatorio dedicato in Ospedale al piano zero nelle giornate di sabato, dalle 9 alle 12.30 e dalle 13.15 alle 16,30. Tutti i pazienti prenotati su Via Sesone saranno spostati all'ambulatorio ospedaliero il sabato successivo all'appuntamento.

Sempre dal mese di marzo, chiuderà l'hub Santa Chiara di Via Farini a Vercelli e sarà attivato un ambulatorio vaccinale in Piastra ambulatoriale al piano zero, attivo nelle giornate di sabato dalle 9 alle 12.30 e dalle 13.15 alle 16,30. Tutti i pazienti prenotati su Via Farini saranno spostati all'ambulatorio ospedaliero il sabato successivo all'appuntamento. Infine il centro vaccinale di via Michelangelo a Santhià proseguirà la propria attività ogni venerdì, con orario 9.30-12,30/13.30- 16.30.