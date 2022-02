Risicoltura: "La siccità non preoccupa, per ora"

In Piemonte non è piovuto per 60 giorni consecutivi e le ultime precipitazioni non sono state sufficienti a colmare il gap idrico: la Regione patisce la siccità.

Per ora la situazione non allarma i risicoltori vercellesi, ma se la siccità dovesse perdurare le ricadute sarebbero importanti.

Poi tra i problemi c'è l'aumento dei costi di produzione per le aziende agricole: la materia prima nazionale, nel giro di un anno, ha avuto incrementi tra il 30 e il 60%.

