Piazza Mazzini, morti sospette per Covid: rito abbreviato per 4 indagati

Udienza in Tribunale stamattina, per gli indagati sulle 49 morti sospette alla casa di riposo di piazza Mazzini.

Il giudice, dopo aver acquisito i documenti dei difensori, ha disposto il rito abbreviato per quattro su cinque degli indagati e il rinvio al 29 aprile, per interrogatori o dichiarazioni spontanee degli indagati stessi e per le dichiarazioni delle parti civili sull'accettazione del rito abbreviato o sul ritiro.