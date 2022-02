Incidente sul lavoro, un trinese di 34 anni in prognosi riservata

Un trinese di 34 anni è stato vittima di un incidente sul lavoro questa mattina, venerdì 18 febbraio, a Occimiano.

Il trinese è sposato e ha due figli piccoli, ed ora si trova in prognosi riservata per un forte trauma cranico e toracico. L’incidente è avvenuto nella prima mattinata di oggi alla Cold Car di Occimiano, dove il trinese è rimasto schiacciato dalla caduta di un portone, probabilmente, secondo le prime ricostruzioni, per via dell’urto di un muletto condotto da un collega. Sono intervenuti i carabinieri di Occimiano con lo Spresal e il personale del 118.