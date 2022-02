Il barista gli rifiuta gli alcolici, lui centra con l'auto il dehor

I carabinieri della Stazione di Livorno Ferraris hanno denunciato un 45 enne di Tronzano Vercellese per guida in stato di ebbrezza alcoolica.

Verso le ore 22 di ieri, giovedì 17 febbraio, in un bar del centro di Tronzano, un avventore che ha dato in escandescenza, poichè il titolare si è rifiutato di vendergli delle bottiglie di alcolici. L’uomo, un 45 enne del posto, è uscito visibilmente arrabbiato dal locale e salito a bordo della sua autovettura, una Jeep, anzichè allontanarsi ha ingranato la marcia e a forte velocità si è diretto verso l’ingresso del locale, andando a impattare con la parte anteriore del veicolo contro la struttura metallica del dehor, arrestando la marcia poco prima di sbattere contro il muro del bar.

Fortunatamente nessuno è rimasto ferito, ma lo spavento è stato enorme per gli avventori ed il titolare del locale. E' stato subito richiesto l’intervento di una pattuglia dei carabinieri che ha sottoposto l'uomo all’alcoltest, risultato positivo (con una percentuale tripla a quella consentita): i militari gli hanno immediatamente ritirato la patente di guida. La Jeep, non essendo di proprietà del conducente, veniva restituita ad un parente arrivato sul luogo dell'incidente. Il 45enne è stato denunciato alla Procura della Repubblica di Vercelli per guida in stato di ebbrezza alcolica. Il titolare del locale si è riservato di valutare la possibilità di adire alle vie legali per eventuali danni subiti.