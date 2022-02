Vince ventimila euro al Gratta e Vinci

L’edicola tabaccheria Aladino di Crescentino festeggia i 10 anni di attività con un gratta e vinci fortunato.

E’ una donna la vincitrice dei 20 mila euro che oggi verso le 12,30 ha condiviso con il titolare dell’edicola l’emozione: "Ha acquistato un gratta e vinci da 5 euro, ne ha vinti 10 ed ha sfidato la sorte con “Il Miliardario mega” e la sua costanza è stata premiata, non ci credeva, mi ha abbracciato piangendo di gioia – spiega Alessandro Scalia - Sono molto contento per la mia cliente. In un periodo di rincari, con la fatica che si fa ad arrivare alla fine del mese, la vincita di oggi rende questo anniversario davvero speciale. Sono felice di aver raggiunto il traguardo di 10 anni di attività, grazie al sostegno della mia famiglia e dei miei clienti".