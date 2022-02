Vercelli: il cavalcaferrovia verrà "smontato" in 150 giorni

Centocinquanta giorni, cinque mesi per demolire il cavalcaferrovia di corso Avogadro di Quaregna.

Se non ci saranno intoppi, l’operazione inizierà verso la metà di marzo: quindi, entro la fine dell’estate, il viadotto sarà sparito dalla viabilità di Vercelli. Nei giorni scorsi è stato effettuato un ulteriore passo avanti: la commissione presieduta dall’architetto Liliana Patriarca ha infatti individuato l’impresa vincitrice della gara di appalto. Si tratta della “General Smontaggi”, azienda con sede a San Pietro Mosezzo (No) che ha presentato un ribasso del 16%. Dal Comune spiegano, passo passo, come avverrà la demolizione del viadotto.

