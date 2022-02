Gattinara: uomo di 51 anni sorpreso a spacciare eroina nel parco

I carabinieri della Stazione di Gattinara hanno arrestato un uomo di 51 anni per spaccio di sostanze stupefacenti.

Nella serata di ieri, mercoledì 16 febbraio, durante un servizio di controllo i carabinieri hanno notato nei pressi di un parco pubblico di Gattinara, un 51 enne del posto, già noto per azioni legate al traffico di stupefacenti, che si aggirava con fare sospetto. I militari hanno visto che l'uomo era stato raggiunto da un giovane, a cui ha ceduto un involucro di cellophane in cambio di alcune banconote. Hanno perciò bloccato i due trovando nelle mani del giovane l’involucro, che conteneva 1,5 grammi di stupefacente del tipo eroina, mentre in tasca il 51 enne aveva alcune banconote. Droga e denaro sono stati sequestrati.

I due uomini sono stati portati in caserma: successivamente i carabinieri hanno perquisito l’abitazione dello spacciatore, trovando in camera da letto altre 16 dosi di eroina, una di cocaina e materiale per il confezionamento ed un bilancino di precisione. Il 51enne è stato dichiarato in arresto e su disposizione del Pm della Procura della Repubblica di Vercelli nella mattinata è comparso davanti al Tribunale per il processo per direttissima: è stato condannato a 2 anni di reclusione, 4000 euro di multa e la revoca del Reddito di cittadinanza.

"Questo importante sequestro divulga, tuttavia, un segnale allarmante, infatti, l’eroina, “droga pesante”, diffusamente utilizzata negli anni ’80 ma via via soppiantata dalla cocaina e dalle droghe sintetiche (lsd, ecstasy, amfetamine), era oramai considerata desueta nel mondo della tossicodipendenza, ma ora ha ripreso ad essere utilizzata, in quanto, verosimilmente, placa gli effetti della cocaina (down psicologico), creando però una più grave dipendenza fisica", spiegano dal Comando provinciale di Vercelli.