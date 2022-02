Arruolamento ufficiali: i carabinieri incontrano gli studenti vercellesi

Da alcuni giorni il capitano Annalisa Menga, comandante della Compagnia carabinieri di Borgosesia, sta tenendo conferenze nelle scuole superiori della provincia per illustrare le opportunità offerte dal reclutamento nell'Arma.

In particolare il capitano Menga si è recata al Liceo Scientifico G. Ferrari di Borgosesia, all'Istituto Mercurino Arborio di Gattinara, al Liceo Scientifico Avogadro di Vercelli e ha effettuato ulteriori videoconferenze con altri Istituti scolastici della Provincia di Vercelli.

"L’arma dei Carabinieri della Provincia di Vercelli ha incontrato gli studenti di molteplici scuole superiori in prossimità della maturità al fine di far conoscere loro l’organizzazione dell’ Arma, gli aspetti di impiego ed i relativi percorsi formativi per ruoli, con particolare riguardo all’ arruolamento ed al relativo percorso addestrativo per la categoria Ufficiali, specificando nel dettaglio le attività che si pongono in essere nel biennio dell’ Accademia Militare e tutti gli aspetti concorsuali - specificano dal Comando di Vercelli - In tali occasioni i 200 studenti che hanno partecipato agli incontri hanno palesato curiosità ed interesse per gli argomenti trattati".