Vercellese: previste nevicate dal tardo pomeriggio

"Una perturbazione in discesa dalle isole Britanniche investe il nordovest italiano, apportando precipitazioni che diverranno via via più diffuse nel corso del pomeriggio, a carattere nevoso anche a bassa quota. La fase di maltempo sarà comunque breve e già nelle giornate successive ritorneranno condizioni stabili e prevalentemente soleggiate, con la quota dello zero termico che tornerà a portarsi sopra i 3000 m da martedì".

E' il bollettino di Arpa Piemonte, che prevede per oggi, lunedì 14 febbraio, cielo molto nuvoloso o coperto, con rapida attenuazione delle nubi sulle Alpi nella notte. Le precipitazioni saranno deboli su tutta la regione, con intensificazione in serata su zone appenniniche e su pianure al confine con la Lombardia, valori più sporadici su zone pedemontane occidentali. Quota neve sui 500-600 metri, in calo in serata sui 200-300 metri in pianura, ma con valori prossimi al suolo sulle pianure centro-orientali. Temperature che nel Vercellese andranno da -2 a +5 gradi centigradi.

Martedì 15 nelle ore prima dell'alba cielo nuvoloso sulle zone appenniniche e di pianura, cielo generalmente poco nuvoloso altrove. Successivo rasserenamento con addensamenti sui rilievi di confine nordoccidentali al pomeriggio. Locali foschie in serata sulle pianure orientali. Precipitazioni residue al primo mattino sul settore orientale della regione, con quota neve sui 100-300 metri.

Mercoledì 16 Arpa prevede cielo poco nuvoloso o velato, con addensamenti sulle creste alpine nordoccidentali di confine. Locali foschie sulle pianure orientali al primo mattino. Precipitazioni: dalle ore centrali debole nevischio trasportato dal vento sulle creste alpine di confine nordoccidentali. Massime in salita, con temperature che varieranno tra -4 e +10.