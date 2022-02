Oggi, 13 febbraio, è la giornata mondiale della radio

Oggi, 13 febbraio 2022, si festeggia la giornata mondiale della radio. Questa ricorrenza è stata istituita nel 2011 dagli stati membri dell’Unesco e, nel 2012, riconosciuta dall’Organizzazione delle Nazioni Unite (ONU) come giornata internazionale da ricordare ogni anno.

La radio, nonostante abbia oltre un secolo di storia alle sue spalle, è ancora uno dei media più attuali, più utilizzati in tutto il mondo nonché uno dei più affidabili. “La radio - spiega l’Onu - ha fornito un accesso semplice alle informazioni in tempo reale e una copertura professionale su questioni di interesse pubblico. Ha garantito altresì l’'apprendimento e l'intrattenimento a distanza. Colmando il divario tra le tecnologie tradizionali e quelle all'avanguardia, la radio offre ora una varietà di contenuti attraverso diversi dispositivi e formati, come podcast e siti Web multimediali”.

Sempre attuale e all’avanguardia, la radio rappresenta inoltre quel media accessibile da tutti o ovunque. Se l’accesso al digitale e alle informazioni via web è tutt’altro che semplice in molte parti del mondo, la radio è raggiungibile anche in condizioni difficili, senza elettricità o connessione internet. Le radio di comunità o quelle locali, inoltre, rendono questo mass media il più inclusivo in assoluto; è proprio la radio, infatti, a coprire tutte quelle notizie spesso escluse dai media mainstream.

La pandemia da covid-19 e tutti gli avvenimenti ad essa legati, inoltre, non hanno fatto altro che accrescere il ruolo della radio. Se la fiducia nei confronti dei social network e del web in generale è crollata a picco a causa delle tante fake news circolanti, si è rinsaldata nella popolazione del mondo la fiducia nell’informazione di qualità. Stando agli ultimi studi, inoltre, molti cittadini hanno mostrato una rinnovata fiducia nella radio e nell’informazione di qualità da essa promossa.

Oggi, 13 febbraio 2022, si celebra quindi per l’11esimo anno consecutivo la radio e il suo ruolo fondamentale all’interno delle società di tutto il pianeta. A tal fine, l’Unesco ha invitato le emittenti radio a festeggiare questa ricorrenza parlando ai propri spettatori di temi quali il giornalismo radiofonico e l’informazione di qualità nonché l’accessibilità alle notizie data dalla radio ma anche la promozione della competitività tra emittenti.