Luoghi da visitare nel 2022: la classifica del New York Times

Come ogni anno, anche nel 2022 il New York Times ha stilato la classifica dei luoghi da visitare nel 2022. Se nel 2021 la celebre testata americana si era focalizzata sui “luoghi del cuore”, quei posti nascosti che anche solo guardandoli in cartolina possono regalare sentimenti positivi e conforto, nel 2022 è il cambiamento climatico a far da protagonista alla classifica.

In questo anno in cui la pandemia sembra segnare un rallentamento e, di conseguenza, alcune parti del mondo stanno riaprendo al turismo, il New York Times ha deciso di spingere i propri lettori verso un turismo più consapevole, lontano dalle classiche mete sovraffollate e messe a dura prova dall’eccessivo numero di turisti prima che il covid fermasse il mondo dei viaggi. Le mete selezionate quest’anno sono 52, alcune di esse anche in Italia: sono tutti luoghi da visitare per essere “parte della soluzione al problema”.

“È in corso un profondo cambiamento nella comprensione mondiale del cambiamento climatico e della rapidità e del grado in cui ne stiamo già vedendo gli effetti - spiega Amy Virshup, travel editor del New York Times - Incendi, inondazioni, tempeste pericolose, livelli e temperature dell'acqua in aumento: tutti ci ricordano quanto sia fragile il nostro mondo. L'industria dei viaggi è responsabile tra l'8 e l'11% delle emissioni totali di gas serra secondo il World Travel & Tourism Council e, al vertice di Glasgow sul clima di questo autunno, l'industria del turismo ha preso il suo primo impegno per ridurre della metà le emissioni di carbonio 2030 e raggiungere lo “zero netto” entro il 2050”.

Il turismo e la scoperta del nostro pianeta possono tuttavia essere parte della soluzione al problema, tramite il sostentamento di economie che ancora oggi arrancano ma anche mediante l’incontro con nuove culture e nuove realtà. Le 52 mete selezionate sono quindi tutti luoghi da visitare nel 2022 se si vuole provare un nuovo modo di viaggiare e ad essere protagonisti del cambiamento.

Al primissimo posto, secondo la testata statunitense, proprio una città italiana: Chioggia. A pochi chilometri di distanza dalla più celebre Venezia, la cittadina offre storia e architettura e soprattutto una valida alternativa per scappare dal turismo eccessivo. Un’altra meta italiana la troviamo al 13esimo posto: si tratta di Courmayeur. Città della Valle d’Aosta, Courmayeur è famosa sia per il suo paesaggio in primavera estate sia per le attrazioni sciistiche invernali. Visitare Courmayeur, secondo il New York Times, è un’occasione per conoscere un paesaggio che si è fatto di tutto per conservare ma anche i ghiacciai che sono messi a dura prova dal cambiamento climatico. Al 34esimo posto troviamo l’ultima città dello Stivale, Napoli: “una città in cui la gente del posto si tira su le maniche e combatte il cambiamento climatico e da visitare a piedi per essere parte della soluzione”.

Tra i 52 luoghi troviamo città e luoghi più nascosti, disseminati in tutto il mondo: dai parchi nazionali come il “Cerro Castillo National Park” in Cile a città molto vicine a noi come Monaco, celebre per le sue ambizioni di diventare una città e emissioni zero. Non mancano, infine, luoghi in cui venire a contatto stretto con le popolazioni locali come la Daintree Rainforest in Australia o città che si stanno impegnando per dare valore al ruolo delle donne, come Marrakesh in Marocco.