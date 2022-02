Lavori di potature in via XX settembre: le variazioni alla circolazione

Lavori di potatura degli alberi: nel periodo dal 14 al 22 febbraio 2022, gli interventi interesseranno le alberate lungo il viale di via XX Settembre, mentre in questi giorni si sta già operando in piazza Camana.

Il Comune, in accordo col Comando della polizia municipale, allo scopo di garantire la sicurezza stradale, ha disposto una serie di modifiche alla circolazione in vigore nel periodo dal 14 al 22 febbraio.

1. dalle ore 7 alle ore 17 dei giorni feriali, in via XX Settembre, nel tratto compreso tra via Santorre di Santarosa a largo d’Azzo:

• è temporaneamente istituito il senso unico di marcia in direzione di largo d’Azzo;

• è temporaneamente istituito il divieto di sosta con rimozione forzata di tutti i veicoli, ambo i lati.

2. dalle ore 7 alle ore 17 dei giorni feriali, in via XX Settembre, lungo il viale ciclo-pedonale è temporaneamente vietata la circolazione dei ciclisti e dei pedoni ad esclusione dei soli residenti.

3. durante il periodo di cui al precedenti punti e per il tempo strettamente necessario, in via Santorre di Santarosa, tratto compreso tra via Menotti a via XX Settembre, sono vietate la circolazione e la sosta con rimozione forzata, di tutti i veicoli.

A seguito delle modifiche viarie sopra indicate, il traffico proveniente da piazza Pajetta/largo D’Azzo è deviato in via Giovine Italia/piazza Battisti; la circolazione potrà subire rallentamenti lungo l’asse stradale da piazza Solferino a piazza Pajetta.