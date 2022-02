Caro bollette: al buio per protesta la basilica di Sant'Andrea

Monumenti al buio stasera, giovedì 10 febbraio, alle 20 in molti Comuni italiani. I sindaci spegneranno le luci di un luogo o di un edificio simbolo per protestare contro il caro-bollette che rischia di incidere pesantemente sui bilanci degli Enti locali.

A Vercelli l'Amministrazione spegnerà le luci alla Basilica di Sant'Andrea dalle 20 alle 23.

L’iniziativa è promossa da Anci (associazione nazionale Comuni italiani), che nelle scorse settimane ha fatto conoscere al Governo le criticità segnalate dai sindaci e dalle Anci regionali, tra cui l’Anci Piemonte, una delle prime ad investire della questione i vertici dell’associazione nazionale. Numerosi i comuni piemontesi che hanno già manifestato l’intenzione di aderire a questa forma di protesta.

“Diverse le azioni messe in atto in questi giorni dall’Anci nazionale – afferma il presidente di Anci Piemonte e sindaco di Vercelli, Andrea Corsaro - Attraverso l’iniziativa di domani vogliamo far sentire la nostra preoccupazione al Governo, al quale torneremo a chiedere un aiuto concreto per tutti i Comuni”.