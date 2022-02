Borgosesia: morto l'uomo caduto in un canale a Serravalle

E’ morto l'uomo di 74 anni, di Borgosesia, caduto martedì 8 febbraio in un canale vicino alla cartiera di Serravalle mentre stava effettuando delle potature su una pianta.

Soccorso dagli operatori del 118, Nicola Preteroti era stato portato in ospedale a Borgomanero in codice rosso per ipotermia.