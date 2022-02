Olimpiadi: è la notte del tricerrese Amedeo Bagnis

Esordirà nella notte tra mercoledì 9 e giovedì 10 febbraio nella disciplina dello skeleton alle Olimpiadi cinesi a Yanqing il tricerrese Amedeo Bagnis, fresco vincitore della medaglia di bronzo al Mondiale Junior: la prima manche è prevista tra le 2,30 e le 3,24 italiane, la seconda tra le 4 e le 4,55. Venerdì 11 febbraio tra le 13,20 e le 14,14 la terza manche, tra le 14,55 e le 15,40 la quarta e decisiva manche.

In paese, nel salone comunale di piazza san Giorgio, sarà installato un maxi schermo per seguire le imprese di Bagnis: saranno tanti i concittadini che faranno le ore piccole per fare il tifo per lui.

Le donne, con cui gareggia la pontesturese Valentina Margaglio, esordiranno l’11 febbraio tra le 2,30 e le 3,24 per la prima manche e tra le 4 e le 4,55 per la seconda, mentre sabato 12 febbraio ci sarà la terza manche tra le 13,20 e le 14,14 e la quarta decisiva tra le 14,55 e le 15,40.