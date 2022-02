Livorno Ferraris: catturato un ricercato rumeno

I carabinieri della Stazione di Livorno Ferraris hanno arrestato un ricercato rumeno.

Al fine di contrastare efficacemente i furti, da alcuni giorni sono stati intensificati i servizi perlustrativi nel Comune di Livorno Ferraris con la presenza di più pattuglie in orario tardo pomeridiano. Durante un controllo nel pomeriggio di ieri, martedì 8 febbraio, i militari hanno rintracciato nelle vie del paese, un rumeno con domicilio a Borgomasino (To), che si aggirava con fare sospetto e che risultava gravato da un mandato di cattura europeo poiché aveva commesso alcuni reati contro l’ordine pubblico e la pubblica sicurezza. Il 38 enne rumeno è stato arrestato e portato in carcere, in attesa di essere espatriato per essere messo a disposizione dell’Autorità giudiziaria rumena.